ASSE : Wadji titulaire et une compo très offensive à Dunkerque ?

Après sa défaite contre Amiens (0-1), l'ASSE, redescendue à la 10e place de la L2, se doit de réagir cet après-midi à Dunkerque. Et pour défier les Nordistes, pire équipe de L2 à domicile avec seulement 5 points de pris, Olivier Dall'Oglio souhaiterait jouer la carte de l'offensive selon Peuple Vert.

Mbuku débuterait aussi

Selon le site, souvent bien informé, l'Alésien pencherait pour un 4-4-2. Avec le duo Tardieu-Moueffek au milieu, Cafaro et Mbuku sur les côtés, et un duo d'attaque formé par Irvin Cardona et Ibrahima Wadji. Difficile de faire plus offensif !

