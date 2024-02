ASSE : Yvann Maçon a fait la paix avec les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’AS Saint-Étienne à Dunkerque lors de la 23e journée de Ligue 2 (15h), Yvann Maçon est notamment revenu sur son retour dans le Forez. Un retour qui a pu interpeler suite à certains propos tenus par le Guadeloupéen lorsqu'il avait rejoint le Paris FC, et après ses soucis avec les supporters. Maçon avait eu des mots avec un membre important des Magic Fans, lors d'un déplacement, après une défaite. Un épisode sur lequel il est revenu.

Il s'est expliqué avec les Ultras

« Avant le premier match, j'ai eu le temps de rencontrer les responsables des groupes de supporters, on a pu avoir la discussion qu'on devait avoir, a-t-il confié. J’ai demandé personnellement à les rencontrer avant le premier match, il fallait faire le point et repartir sur de bonnes bases. J'ai été très agréablement surpris de l'accueil que j'ai reçu, je n'ai pas été sifflé et on m'a très bien traité pour mon retour. » Pas rancuniers, les supporters des Verts...

Ce jeudi midi en conférence de presse, Yvann Maçon est revenu sur sa rencontre avec les supporters avant de reporter le maillot vert. #ASSE pic.twitter.com/Eg0YJYvAIr — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 1, 2024

