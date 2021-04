ASSE - Girondins (4-1) : Puel adoube Khazri et s'exprime sur le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

De bannis... à héros ? Tout sourire après le large succès de l'ASSE, à Geoffroy-Guichard, face aux Girondins (4-1), Claude Puel est revenu sur la forme étincelante de Khazri. Le Tunisien a été l'homme du match en inscrivant un doublé : "Wahbi s’est rendu indispensable sur les deux derniers matchs. Il est important pour lui de continuer et d’afficher une régularité." Pourtant, le Castrais lui avait montré la porte l'été dernier.

Kolodziejczak, aussi, connaît le même sort que son copain d'attaque aux yeux de Puel : "Kolo au poste de latéral ne me donne pas satisfaction. Gabriel Silva lui a retrouvé de la force. Il revient à un bon niveau. Trauco a un problème à un adducteur."

Au-delà des cas individuels, Claude Puel a apprécié le visage de ses Verts, qui demeurent à 9 points de Nîmes, barragiste : "Ce n'est pas la victoire du maintien. Nous verrons plus tard si ces trois points seront suffisants. À mon avis non. Il ne faut rien relâcher. Ce match était très important. Notre calendrier est très difficile. C'était important de capitaliser la victoire à Nîmes. Cela nous est rarement arrivé. Dans un passé récent, nous avons livré de bonnes productions et nous n'avons jamais su enchaîner. L'objectif était de ne pas relâcher contre Bordeaux, de livrer un match qui tienne la route et je pense que cela a été le cas. Quand on est efficace, cela nous facilite la tâche. En seconde période, nous aurions pu nous mettre plus vite à l'abri mais j'ai bien aimé mon équipe."