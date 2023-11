OM, OL, ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : "Jean-Michel Aulas, n’oubliez pas Georges Bereta"

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

"On n’a pas fini d’entendre les échos de ce rendez-vous manqué entre Marseille et Lyon, pompeusement ou médiatiquement nommé Olympico, comme si le moindre souffle de l’esprit olympique effleurait ces deux clubs et même tout notre football. On aurait aimé que la caisse de résonance soit frappée bien avant. Vincent Labrune a-t-il sérieusement cru que son silence allait mettre un mouchoir qu’il veut doré sur cet écran noir alors qu’il rêve d’obtenir un milliard de droits télé ? Erreur grossière. Il a été assourdissant. Désolant, désespérant, comme cette gouvernance à courte vue. Les leçons du désastre Mediapro n’ont pas été retenues et comble de malheur pour ses dirigeants trop optimistes, l’image du football français est de plus en plus brouillée.

Le dernier gros parasite est donc venu de ces pierres, canettes et autres armes par destination lancées sur le car de l’OL.

« Une scène d’une vingtaine de minutes qui a hanté mes nuits pendant de très longs mois » avait raconté Bereta après son agression à Gerland

Écrire que nous partageons l’indignation, la colère, la consternation et le désespoir de tous ceux qui aiment le ballon, le sport, est un euphémisme. Mais fallait-il la photo du sang barrant le front de Fabio Grosso pour prendre conscience du danger qui plane depuis des décennies qu’on évitera de qualifier pour ne pas avoir à sortir notre petit dictionnaire vomitif ?

Les vrais anciens Verts se souviennent s’être tapis sur le plancher de leur bus dans les années 70 et on ne compte pas les véhicules de supporters caillassés ou bombardés de boules de pétanque à Marseille ou à Nice, entres autres. Y compris pour les Stéphanois pris pour cible sous un pont de l’autoroute dans un guet-apens lors d’un retour de Monaco. Prétendre faire l’inventaire des incidents et agressions dont peu de clubs peuvent s’exempter, et Saint-Étienne pas plus que d’autres, reviendrait à sortir le bottin de la poussière. Mais en ignorer les grosses lignes ou le feindre en regardant chez le voisin ne fera pas avancer l’intelligence, au sens propre, comprendre. Et parmi ces lignes, on aurait aimé que celle qui a vu griffonné le nom de Georges Bereta un soir de derby saute aux yeux ce ceux qui les arrondissent aujourd’hui à l’image de Jean-Michel Aulas. On comprend sa colère exprimée en défense de son club. On sait qu’il ne pouvait pas manquer de faire la leçon, facile, à ses derniers meilleurs amis ou de lancer une petite pique à son copain successeur Textor. On lui pardonne d’oublier que parfois les siens ont soufflé sur les braises, de Bats à Fekir, d’une banderole à des chants pas plus glorieux que le courant de racisme qu’il semble découvrir et condamne. On se dit simplement que cette violence est restée trop longtemps voilée dans le folklore dont Georges Bereta était un symbole fort jusqu’à ce mois de novembre 2015. Si son sang n’avait pas coulé dans l’agression et le saccage de sa voiture aux vitres brisées par des hooligans, son cœur avait saigné. « Une scène d’une vingtaine de minutes qui a hanté mes nuits pendant de très longs mois » avait-il raconté sur RMC trois ans après. « Je me couchais et je me levais avec ces images… Cette histoire m’a détraqué. ». Trop peu de voix s’étaient alors élevées pour une réelle prise de conscience. Mieux vaut tard, dit-on, mais ce n’est souvent qu’une formule pour dédouaner le passé."

