ASSE : Dall'Oglio fait le point sur le Mercato et enrage contre la CAN

ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Après plusieurs jours de repos, les joueurs de l'AS Saint-Étienne ont fait leur retour ce vendredi à l'entraînement. Après cette séance de reprise, Olivier Dall'Oglio s'est arrêté au micro d'Envertetcontretous. L'entraîneur des Verts a notamment été interrogé sur le mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes dans quelques heures.

"On travaille sur le mercato"

"On a cherché. On travaille dessus, après vous savez très bien que ça va durer un grand mois. Il faut qu'on affine tout ça bien-sûr", a répondu le coach forézien avant de s'exprimer sur les absences liées à la CAN 2024. "Vous avez déjà deux départs à la CAN mais Benjamin Bouchouari reste, êtes-vous satisfait ? Par rapport à d'autres clubs c'est vrai que ce n'est pas énorme. D'autres clubs sont beaucoup plus impactés. Ne serait-ce qu'un seul joueur pour nous ça peut faire la différence. On ne va pas se plaindre, on va suivre les joueurs qui sont à la CAN, on va voir comment ils vont évoluer parce qu'en fait c'est toujours la même chose : quand ils reviennent, ils sont fatigués. Il y a eu des émotions donc des fois ils ne sont pas opérationnels de suite."

