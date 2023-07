ASSE - Mercato : Batlles vend la mèche pour ses deux prochaines recrues

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Journée faste hier à l’Etrat. En marge de la présentation d’Ibrahim Sissoko, première recrue estivale de l’ASSE, Loïc Perrin et Laurent Batlles ont évoqué la suite du mercato stéphanois. Si le coordinateur sportif des Verts a laissé entendre que d’autres renforts pourraient rapidement suivre, le coach du club ligérien a confirmé la tendance avec un petit plus de précisions.



« On attend un joueur offensif polyvalent et un défenseur central »

« Notre effectif est presque établi, il nous manque juste les internationaux. On est dans les cordes de ce qu’on voulait et, par rapport à l’an dernier, l’état d’esprit est totalement différent. On sait où on veut aller et comment. On attend un joueur offensif polyvalent en plus d’un défenseur central, a-t-il affirmé en conférence de presse. On n’est pas dans la construction. On cherche plutôt à aller encore plus loin tactiquement et techniquement pour performer dans ce championnat. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

UNE REPRISE, DES QUESTIONS ! 👊

🗞️ Abonnez-vous sur le shop 🔗 https://t.co/0JdMC8jjJZ pic.twitter.com/LTdRkFlH7R — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life