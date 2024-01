ASSE - Mercato : Dall’Oglio ouvre un étonnant terrain de chasse pour cet hiver !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si le Mercato de janvier est souvent l’occasion pour les clubs de corriger leurs erreurs en récupérant des éléments en panne de temps de jeu ailleurs, du côté de l’ASSE on ne s’interdit pas de saisir quelques « opportunités » de marché en allant chasser sur un terrain qui, habituellement, rebute les clubs : les joueurs africains participant à la CAN.

Les recruteurs stéphanois auront un œil sur la CAN

Conscient d’avoir finalement assez peu d’échéances en janvier avec l’élimination précoce en Coupe de France, Olivier Dall’Oglio ne s’interdit pas de regarder du côté de la Côte d’Ivoire à l’affût d’une bonne opportunité pour le nouvel offensif qu’il cherche.

« On peut avoir cette possibilité-là, on ne peut pas se permettre de passer à côté d'une opportunité. Ça peut être sur la CAN, ça peut être sur un garçon qui est déjà en club. On sait que de toute façon, le mercato hivernal concerne habituellement des joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Sur des joueurs qui sont à la CAN ça peut aussi être des opportunités », a glissé le néo-coach des Verts.

On l’a bien compris : dans le Forez, le principal facteur limitant n’est pas la nationalité sportive pouvant occasionner une absence à court terme mais bien le paramètre économique et la possibilité de récupérer un joueur en prêt avec ou sans option d’achat.

