ASSE - Mercato : Dall'Oglio attend du renfort, il persiste et signe !

Le Réveil du Midi publie ce jeudi un entretien avec Olivier Dall'Oglio. L'Alésien revient sur son arrivée dans le Forez. "Saint-Etienne est un club qui ne se refuse pas, surtout pour quelqu’un de ma génération, explique-il. Ça représente quelque chose d’énorme. J’étais libre et les quelques touches que j’avais étaient moins intéressantes que le projet stéphanois, même s’il n’est pas simple. Le défi est intéressant et le club m’a beaucoup attiré."

"On est dans le mercato qui sera important car il y aura des arrivées qui sont nécessaires"

"ODO se réjouit ensuite de l'accueil reçu et des premiers résultats. "J’ai été remarquablement bien accueilli. Les gens sont déçus d’être en ligue 2 mais très accueillants. J’ai senti une grosse attente de leur part. Sportivement, on a fait un nul à Bordeaux et on a gagné Bastia à la maison. Il n’y avait que 17 000 personnes parce que le match était en semaine et que les supporters qui viennent de très loin ne se sont pas déplacés, mais c’est toujours magique d’être à Geoffroy-Guichard, d’arpenter les couloirs, de voir les photos, d’entrer dans ce vestiaire que je ne connaissais pas, de rencontrer les anciens. Tu sens vraiment tout le poids de l’histoire qui te dit tout ce qu’il s’est passé." Et à lui d'ajouter, sur l'avenir immédiat des Verts... "Ces résultats nous ont permis d’engranger de la confiance. A présent, on est dans le mercato qui sera important car il y aura des arrivées qui sont nécessaires."

