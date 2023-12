ASSE - Mercato : deux pistes confirmées pour Dall’Oglio, plusieurs Verts vers la sortie !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Olivier Dall’Oglio n’a pas signé à l’ASSE pour rigoler. Déjà pleinement investi dans sa mission de faire remonter les Verts en Ligue 1, le technicien gardois ne fera aucun cadeau à ses joueurs en terme d’investissement.

« Je vais insister tous les jours là-dessus : ils sont joueurs de l’AS Saint-Étienne. Cela implique des devoirs. Il faut une vraie prise de conscience de la part de certains, a-t-il expliqué à L’Équipe, précisant que chacun aura une chance qu’il ne faudra pas manquer. Il faudra faire plus d’efforts, les uns pour les autres, ne pas se relâcher et compter sur le coéquipier. Je suis persuadé que les joueurs peuvent en faire plus. Certains devront sortir de leur confort. Sinon, cela ne va pas me plaire. Je ne leur ferai pas de cadeau. »

Trop de gardiens et de milieux à l'ASSE ?

Pour ce qui est du mercato hivernal à venir, Dall’Oglio a bel et bien ciblé deux premières recrues. L’Équipe confirme que l’arrivée d’un latéral droit de métier n’est plus un débat mais une priorité. Et celle d’un attaquant qui prend la profondeur est une urgence née aussi de l’incertitude autour d’Ibrahima Wadji, blessé à la cheville en août et qui vient de rechuter pour la deuxième fois depuis (ischios puis adducteurs). Dans le sens des départs, le quotidien sportif rappelle que le groupe pro de l’SSE compte 4 gardiens et 8 milieux de terrain. Autant dire qu’un dégraissage semble fortement envisageable en janvier prochain.

