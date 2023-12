ASSE - Mercato : le dossier Cardona bouclé dans les 72 heures ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Plus un secret : l'ASSE tente d'obtenir le prêt de l'ancien attaquant du Stade Brestois, Ivan Cardona, qui ne réussit pas à s'imposer en Allemagne, au FC Augsburg. On sait également que le dossier traîne en raison du salaire du joueur et de la partie qui doit être prise en charge par le club du Forez.

Dossier bouclé avant mardi ?

Néanmoins, une issue pourrait être trouvée dans les prochaines heures. C'est du moins ce qu'indique sur son compte twitter, ASSE-FOREVER, qui estime que les dirigeants stéphanois veulent boucler la venue du joueur avant mardi prochain pour qu'il puisse disputer un match amical quelques jours après face à Grenoble.

A suivre, donc.

