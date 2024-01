ASSE - Mercato : un ancien Vert sur le banc d'une sélection !

Il sera donc à l'Euro 2024 sur le banc de touche de la République tchèque. Une fonction qu'Ivan Hasek a déjà rempli il y a des années, tentant alors de mener son pays vers la Coupe du monde 2010.

Bien connu de la Ligue 1 pour avoir évolué au RC Strasbourg, Hasek a également entraîné le RCS, puis l'ASSE, une saison durant, en 2006-2007, juste après le départ d'Elie Baup. Ces dernières années, Hasek avait multiplié les expériences en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Agé de 60 ans, il retrouve donc un ban de touche prestigieux et une compétition phare.

