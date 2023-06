ASSE - Mercato : une terrible menace plane encore sur l’avenir de Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'Allemagne menace la prolongation de Krasso

Seul bémol et il est de taille : un départ n’est pas encore à exclure pour celui qui préférerait rebondir dans un club des cinq grands championnats s'il quitte le club du Forez cet été. En ce sens, Mayence, Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach sont toujours en course.

🚨 Info TF – L’ASSE fait le forcing pour garder Jean-Philippe Krasso!



💰L'ASSE propose un gros contrat + Prime à la signature importante.

↪️ Mayence, Hoffenheim & Mönchengladbach toujours en course.https://t.co/WuQbGmLEGZ#ASSE | #TeamASSE | #Mercato | #Bundesliga — TeamFootball (@TeamFootballFr) June 13, 2023

Pour résumer Alors que les toutes dernières nouvelles au sujet de Jean-Philippe Krasso (25 ans) ne seraient pas si mauvaises pour l’AS Saint-Étienne, des clubs huppés resteraient en course pour le recruter au mercato. Toutes sont localisées en Allemagne.

