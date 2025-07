Chaîne Ligue1+ : les annonces fortes de Nicolas De Tavernost

Directeur général de LFP Média, Nicolas De Tavernost était sur le plateau de L’After, ce soir, pour évoquer la chaîne Ligue1+, dont les tarifs ont été dévoilés ce jeudi.

Ce jeudi, la LFP a largement communiqué sur sa nouvelle chaîne, Ligue1+, qui diffusera 8 des 9 matches de chaque journée la saison prochaine. De la programmation de chaque journée aux tarifs d’abonnement, les supporters savent désormais à quoi s’en tenir. Et pour enfoncer le clou de la communication, le directeur général de LFP Média, Nicolas De Tavernost, était sur le plateau de L’After ce soir. Voici ce qu’il faut retenir de son intervention.

Un élan positif

« J’ai été frappé par l’enthousiasme autour de cette plateforme qui appartient aux clubs. »

Les clubs sont prévenus pour les droits TV

« Les clubs sont prévenus : on aura deux années où les droits télés domestiques seront inférieurs à ce qu’ils ont eu les années précédentes. »

De gros moyens pour réussir

« On ne va pas faire d’économie parce qu’on veut percer très vite. »

Pourquoi le multiplex du dimanche reste à trois matches

« On a décidé de laisser le multiplex du dimanche à trois matches pour permettre aux Japonais de regarder un match de plus. »

Il laisse la porte ouverte à Canal+

« Ce que je souhaite, c’est être distribué partout. On a fait beaucoup de boulot en un mois pour convaincre tous les distributeurs. J’ai la chance de ne pas avoir le passif des relations de la Ligue. Je considère que Maxime Saada (patron de Canal) est un grand professionnel. Je mise sur cette chaîne. Je ne peux pas imager que Canal, ayant des responsabilités dans le foot, ayant la Ligue des champions pour un prix très important, mise sur l’échec des clubs français et de leur chaine. J’ai bon espoir. Il faut qu’on réussisse cette chaine, son démarrage et que Canal revienne. En tous les cas moi je ne ferai rien pour me fâcher avec Canal. La porte est ouverte. J’espère que Canal proposera cette chaine à ses abonnés. »