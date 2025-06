Deux signatures à Rennes, Kahn abdique à Bordeaux, Lille a une piste pour l’après-Zhegrova 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : le remplaçant de Zhegrova ciblé ?

Selon Le Petit Lillois, le LOSC anticipe un départ d’Edon Zhegrova. En plus de Tobias Gulliksen et Sindre Walle Egeli, le club nordiste a pris des renseignements sur Sondre Ørjasaeter, ailier de Sarpsborg.

Girondins de Bordeaux : Olivier Kahn retire son projet de rachat

Oliver Kahn s’était positionné pour racheter les Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez et avait proposé une offre de 15 M€. Un dossier de reprise qui avait été retenu par le tribunal de commerce de Bordeaux mardi dernier mais l’ancien gardien du Bayern Munich a envoyé un communiqué à Sud-Ouest pour informer qu’il jetait l’éponge, laissant ainsi la voie libre à Gérard Lopez.

« Cet hiver, j’ai pris la décision d’envisager de devenir le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux. En janvier 2025, j’ai soumis une offre formelle au propriétaire actuel, accompagnée plus tard d’une preuve de fonds, puis j’ai présenté une offre à l’administrateur judiciaire, peut-on lire dans un communiqué. Cependant, au vu des informations financières, opérationnelles et juridiques finalement partagées avec nous à la fin de la semaine dernière, nous avons choisi de ne pas engager les quelque 50 millions d’euros prévus dans notre plan afin de permettre au FCGB de retrouver la place qui lui appartient en Ligue 1. C’est donc avec une grande déception, malgré un travail de préparation approfondi et une analyse rigoureuse, que nous avons pris la décision mûrement réfléchie de ne pas poursuivre notre projet de reprise. Nous continuerons à explorer les moyens de contribuer significativement au développement du football. Nous tenons à exprimer nos remerciements sincères à Madame Christine Bost, Présidente de la Métropole, et à son équipe, ainsi qu’à Monsieur Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux, pour leur ouverture et le dialogue constructif que nous avons eu ensemble. Enfin, nous souhaitons remercier les milliers de supporters des Girondins qui nous ont envoyé des messages, à moi et à mon équipe, au cours de ces derniers mois. Votre passion et votre engagement envers ce club sont extraordinaires. Nous continuerons à suivre le parcours du FCGB et souhaitons de tout cœur au club de réussir dans le futur. »

Stade de Reims : Ito courtisé en Angleterre ?

Le Stade de Reims relégué en Ligue 2 en fin de saison, Junya Ito (32 ans) serait courtisé par Southampton. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club champenois, le milieu offensif japonais est estimé à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

RC Strasbourg : Keller fait un point Mercato

Interrogé par Direct Racing, Marc Keller a fait un point sur le mercato estival et la politique de transferts du RC Strasbourg : « On souhaite garder nos bons joueurs et si mouvement il y a, renforcer l’équipe avec des nouveaux, on veut avoir un meilleur effectif que l’an passé. On veut la meilleure équipe à Strasbourg car nous voulons rester en Europe, l’ambition du club et des propriétaires en matière d’investissement est très claire. La direction de recrutement choisie reste celle des talents et de la mentalité. Valentin Barco en est l’exemple parfait, je ne le connaissais pas, les recruteurs m’ont en parler, mais je trouve que c’est un joueur formidable. »

AJ Auxerre : un défenseur chilien dans le viseur ?

Auteur d’une saison plus qu’honorable, avec une onzième place finale en Ligue 1, l’AJ Auxerre va se renforcer en défense. Selon Skysports, le club bourguignon va attirer une recrue qui évoluait en Championship (2e division anglaise) : Francisco Sierralta. Âgé de 28 ans, le stoppeur de Watford a joué 33 matches de championnat et se serait mis d’accord pour un contrat de quatre ans en échange d’un chèque d’environ 3 millions d’euros.

Le Havre : Bergougnoux en approche ?

Alors que Pierre Sage a signé au RC Lens jusqu’en juin 2028, un autre ancien de l’OL a trouvé un poste sur un banc de Ligue 1. Alors qu’il officiait la saison dernière à Tours et auparavant à Thonon Evian depuis 2018, Bryan Bergougnoux va rebondir au Havre, comme l’affirme Paris Normandie.

Stade Rennais : Silistrie prolonge jusqu’en 2026

Après avoir prolongé jusqu’en juin 2027 Rayan Bamba (21 ans), meilleur latéral droit de National la saison dernière, le Stade Rennais continue de préparer l’avenir. Selon Le Parisien, Mathys Silistrie va signer cette semaine son premier contrat professionnel avec le club breton. Le gardien de 19 ans sera lié à son club formateur jusqu’en 2026 avec deux années supplémentaires en option.