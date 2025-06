Disparition de Bernard Lacombe : L’ASSE partage la peine de l’OL

Légende de l’OL, Bernard Lacombe s’est éteint hier à 72 ans. L’ASSE, où il a joué une saison, lui a rendu hommage.

L’OL et le foot français sont en deuil depuis mardi soir et l’annonce du décès de Bernard Lacombe. Pilier de l’Olympique Lyonnais, l’ancien, attaquant, hospitalisé depuis le mois de janvier, a été emporté par une longue maladie. « L’homme qui a contribué à la grande histoire de l’Olympique Lyonnais laisse un immense vide à Lyon. Le choc est énorme, tant « Nanard » a incarné l’OL », a écrit Le Progrès. « Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous », a posté l’OL, sur son site officiel.

« Grand monsieur d’un club voisin que l’on aime affronter, il restera le témoin d’une rivalité qui traverse les générations »

Les Verts n’ont pas tardé à publier un communiqué eux aussi pour exprimer leur tristesse. «Passé au Vert le temps d’une saison, Bernard Lacombe nous a quittés. Grand monsieur d’un club voisin que l’on aime affronter, il restera le témoin d’une rivalité qui traverse les générations. À ses proches, l’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances.» En 497 matches de première division française, Bernard Lacombe a marqué 255 buts, ce qui fait de lui le second meilleur buteur de l’histoire du Championnat de France derrière l’Argentin Delio Onnis. Et le meilleur buteur français de l’histoire de notre championnat.