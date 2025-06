DNCG : L’OL rétrogradé en Ligue 2 !!!

Ce mardi 24 juin, de nombreux clubs sont passés devant la DNCG, dont l’OL. Une audition très attendue et qui a vu l’OL se faire rétrograder en L2. Une bombe !

S’il a refusé de parler de l’avenir des Gones avant de passer devant le gendarme financier du foot français, John Textor s’est bien assuré de demander si les journalistes regardaient la Coupe du monde des clubs, une compétition dans laquelle brille son club de Botafogo, vainqueur du PSG et qualifié pour les 8es de finale. Et ce soir, l’Américain pensait pouvoir respirer.

« On a fait notre boulot. Tout s’est passé comme on avait prévu »

« On est plutôt satisfait avait glissé Textor avant le verdict, sur RMC. La DNCG est au courant de ce qu’on a proposé. Vous pouvez le voir, notamment la vente des parts de Crystal Palace. Tout s’est passé comme on avait prévu. On a aimé ce qu’il s’est passé cette année. On a amené beaucoup d’argent, on a fait notre boulot. J’ai assez d’argent pour assurer l’avenir. » Sauf que la DNCG a maintenu sa décision hivernale de rétrograder l’OL. Textor ayant vendu ses parts de Crystal Palace, ainsi que Rayan Cherki à Manchester City, on ne s’attendait pas à cette issue. Terrible pour Lyon.