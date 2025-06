Droits TV : Canal+ fait 2 propositions, la LFP penche pour la moins bonne !

Selon L’Equipe, Canal+ proposerait de s’investir dans la chaîne nouvelle créée par la LFP pour diffuser le championnat de France. De deux façons différentes.

Le retour tant attendu de Canal+ dans le paysage audiovisuel du football français est sur le point de se produire ! Ecœurée par la façon dont la LFP avait vendu les droits de la L1 à Mediapro il y a six ans, la chaîne cryptée s’était jurée de ne pas revenir de sitôt. Histoire que les dirigeants de la Ligue comprennent leur erreur. Et ça n’a pas manqué ! En 2025, le championnat de France n’a plus de diffuseur et ses clubs sont au bord du précipice, faute de rentrées liées aux droits TV. Des droits TV qui pesaient jusqu’à 60% du budget de certains…

La Ligue privilégie le plan B, le moins intéressant…

Mais, bonne nouvelle, donc, Canal+ devrait faire son retour ! L’Equipe assure que ses dirigeants ont fait deux offres à LFP Média, qui gère le chantier de la nouvelle chaîne. Le plan 1 consiste à devenir le mandataire exclusif de la distribution de cette chaîne pour les quatre prochaines saisons. Elle voudrait aussi co-diffuser l’affiche du dimanche soir de chaque journée, histoire de la mettre en valeur et d’avoir de nouveau Canal Football Club en clair consacré à la L1 juste avant. Le plan B serait une distribution classique de la chaîne de la Ligue 1, sans avantage particulier.

Selon L’Equipe, la Ligue pencherait pour le moment pour le plan B, soit le moins bon des deux, a priori pour le football français. Pas vraiment une surprise vu l’enchaînement de mauvais choix qui est le sien depuis des années… Le quotidien sportif que l’appel d’offres pour la production de la chaîne de la LFP est terminé et que C+ n’y a pas répondu car elle estime que ce n’est pas son travail.