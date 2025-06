Droits TV : les annonces fortes de De Tavernost sur la nouvelle chaîne

Directeur général de LFP Médias, Nicolas De Tavernost a évoqué la création de la chaîne de la Ligue hier lors d’une interview sur RMC, dans l’émission l’After. Morceaux choisis.

A deux mois de la reprise du championnat, Nicolas De Tavernost a fait quelques annonces rassurantes pour les fans de football, hier, dans L’After. A priori, le championnat de France devrait bien être diffusé, via une chaîne créée par la LFP qui sera disponible chez tous les fournisseurs d’accès internet. Contrairement à ce qu’a DAZN la saison dernière, le prix sera attractif, de même que le contenu. En revanche, on aura bien compris que l’ancien président des Girondins est inféodé à Nasser al-Khelaïfi, véritable patron du football français…

Des annonces fortes à la fin du mois

« Le projet avance. On sera capable de donner des choses précises à la fin du mois, puisqu’il faut être prêt pour le 15 août. Il y aura une chaine Ligue 1 à la reprise. On travaille sur deux chantiers : la production de cette chaine, et la distribution de cette chaine. On annoncera à ce moment-là les prix. Vous pourrez d’abord la voir à partir d’une application. Et il y aura des distributeurs : Orange, Free, Canal, beIN. Nous avons des discussions à caractère financier, pour trouver la meilleure solution pour le consommateur, mais aussi les clubs. Ce que je peux vous dire, c’est que le prix sera inférieur à 20€ par mois, et il y aura en plus un abonnement pour les jeunes. »

Le million d’abonnés visé

« La saison 2025-26 va être une année difficile sur les droits domestiques de télévision. On le sait. Fabriquer une chaine, relancer un process, trouver des distributeurs, c’est un processus difficile, long, compétitif. Il y aura certainement une saison qui ne sera pas facile. L’objectif ? En termes d’abonnés, si on fait moins d’un million d’abonnés la première année, on ne sera pas contents, c’est qu’on aura échoué. Voilà. On estime que le nombre de fans, il est de l’ordre de 3,5, 3,6 millions. »

8 matches cette saison, 9 en 2026-27

« Ce sera au minimum 8 matches sur neuf pour la saison prochaine, peut-être neuf. Et la saison suivante, ce sera neuf matches sur neuf. On discute avec beIN, avec tout le monde. Avoir un canal dans lequel vous pouvez avoir tous les matches, avec des horaires précises, c’est essentiel. Il y aura aussi un multiplex mais il n’y aura pas de bouleversement des horaires des matches : le samedi, le dimanche soir. Le contrat de beIN s’arrête l’année prochaine, donc beIN a le droit de conserver son match, et apporte en contrepartie 80 M€ en cash à la Ligue 1. C’est à peu près 400.000 abonnés. Il y a des discussions. »

Al-Khelaïfi continue d’être le parrain du foot français…

« Je veux lui rendre justice, c’est grâce à lui que les discussions d’aujourd’hui se passent correctement. Le fait d’avoir le PSG Champion d’Europe, ça nous facilite grandement la tâche. Je fais partie de ceux qui pensent que nous avons un président qui a tenu les objectifs fixés, et qui permet aussi au foot français et à la L1 d’avoir la tête haute. L’année prochaine, quand vous aurez le PSG qui va se déplacer, vous allez voir les affluences, les audiences. Ce n’est pas rien d’avoir un club qui revalorise à ce point la Ligue 1. C’est un atout considérable et si nous avons tous les distributeurs internationaux qui viennent nous voir, c’est notamment parce que le PSG est champion. Ce club a apporté cet intérêt pour la Ligue 1. »