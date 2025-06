Du rififi à Bordeaux, le LOSC lorgne un buteur de City, un nouveau départ juteux à Rennes ? 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Girondins : Dugarry fracasse Lopez

Christophe Dugarry ne s’est pas montré tendre avec Gérard Lopez, qui est selon lui le fossoyeur des Girondins de Bordeaux. « « Gérard Lopez, il doit dégager, tout simplement ! Il a échoué, ses 40 M€, il peut les oublier ! Et tous les sous-fifres qui sont avec lui, son vice-président et compagnie, doivent dégager avec lui », a-t-il réclamé au micro de RMC Sport.

LOSC : Mubama dans les radars ?

Selon Fabrizio Romano, le LOSC suivrait de près Divin Mubama (20 ans), buteur de Manchester City. Le club anglais l’évalue à 10 millions de livres sterling. Ipswich Town serait également intéressé. Le but de la manœuvre ? Remplacer Jonathan David, plus que jamais sur le départ de Lille pour l’Italie. Si la signature de l’attaquant canadien à Naples semble proche, la Juventus Turin n’aurait pas encore jeté l’éponge. Dans le sens des départs, Ekrem Konur nous apprend que Villarreal lorgne Matias Fernandez-Pardo, que le LOSC veut toutefois voir rester.

AS Monaco : Fati se rapproche, un autre attaquant ciblé ?

Ansu Fati se rapproche de l’AS Monaco. À en croire Fabrizio Romano, les derniers détails entre le FC Barcelone et le club de la Principauté sont en train d’être réglés. Une fois terminé, l’attaquant espagnol rejoindra l’ASM. As ajoute qu’un autre attaquant est ciblé par les Rouge et Blanc : Christian Kofane. Le Camerounais de 18 ans fait le bonheur d’Albacete, où il a inscrit 8 buts et délivré 1 assist en 19 apparitions cette saison. Le Betis, Séville ainsi que le Bayer Leverkusen et d’autres écuries dont les noms n’ont pas filtré sont également sur les rangs d’un joueur qui dispose d’une clause libératoire de 5 millions d’euros.

Stade de Reims : sous le choc de la relégation en L2 !

« Merci à tous d’avoir supporté une telle purge toute cette saison ! » Dépité après la défaite du Stade de Reims contre le FC Metz en barrage (1-3), le leader des « Ultrem 1995 », qui ont arraché des sièges pour les jeter en direction de la pelouse, où CRS et stadiers avaient formé un cordon de sécurité, s’est ainsi adressé au public d’Auguste-Delaune, au milieu d’un flot d’insultes adressées au président Jean-Pierre Caillot et au directeur général Mathieu Lacour. Car, après sept saisons en L1, le club champenois a vécu le malheur de la cinquième relégation en L2 de son histoire (après 1964, 1967, 1979 et 2016) malgré l’intervention de Yannick Noah ces trois derniers jours. Dans ce marasme, rares ont été ceux qui ont accepté de s’exprimer…

FC Metz : Le Mignan pas encore prêt pour la Ligue 1 !

Si le FC Metz mérite son billet pour la Ligue 1 après avoir pris le meilleur sur le Stade de Reims en barrages aller-retour, Stéphane Le Mignan pense que son équipe n’est pas encore tout à fait prêt pour revenir dans l’élite la saison prochaine. « La première étape est franchie mais il y en a plein d’autres pour être au niveau de la L1 la saison prochaine », a-t-il averti au micro de RMC Sport.

AJ Auxerre : Lucas Perrin sur les tablettes ?

En quête de renforts pour consolider sa défense, l’AJ Auxerre s’active déjà en vue du prochain mercato estival. Le club bourguignon, soucieux de bien préparer son retour en Ligue 1, aurait jeté son dévolu sur Lucas Perrin, formé à l’OM et aujourd’hui au Hambourg SV. Malgré un début de saison compliqué en Allemagne, Perrin a su se relancer lors de la seconde moitié de l’exercice en Belgique, sous les couleurs du Cercle Bruges. Estimé à environ deux millions d’euros, il pourrait être une belle opportunité pour l’AJA, qui cherche un joueur d’expérience capable d’encadrer une défense en reconstruction après le départ de Jubal au FK Krasnodar.

Stade Rennais : Wooh vers Fenerbahçe ?

Sur le départ du Stade Rennais, Christopher Wooh pourrait rapporter un chèque juteux cet été. Selon Ekrem Konur, Fenerbahçe serait prêt à relancer le défenseur central de 23 ans, dont le contrat en Bretagne expire en juin 2026. Son prix est estimé aux alrntours de 10 millions d’euros. Le SRFC ne le retiendra pas.