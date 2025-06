Équipe de France : Deschamps réaffirme son soutien au PSG et s’explique sur les absences de Tchouaméni et Mbappé

Ce vendredi, jour de rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps était présent en conférence de presse. Extraits.

Les absences de Tchouaméni et Mbappé

« Les clubs sont dans leur loi, les joueurs voulaient venir aujourd’hui, le Real est leur employeur. Le règlement est comme ça. Ce n’est pas être résigné, la fenêtre est comme ça, je ne vais pas mettre les joueurs en difficulté. Kylian voulait arriver avec l’ensemble du groupe, Aurélien aussi. C’est comme ça… »

La finale du PSG

« Est-ce que je souhaite une victoire du PSG ? On me repose cette question ! Heureusement. Ma fonction veut ça. Il y a un club français. Vous connaissez mon passé, mais évidemment que je souhaite que le PSG puisse gagner cette finale. En tant que représentant du foot français, ce serait une très bonne chose. »

Rayan Cherki

« C’est sa première ici, toujours un moment important, comme pour Kalulu. Il faut être le plus naturel possible, comme ils le sont en club. Il y a des échanges évidemment. Il faut rester soi-même. »

La saison de Rabiot à l’OM

« Vous le voyez un peu plus. Il était déjà très performant avant. Il est régulier depuis plusieurs saisons. On le voit plus en Ligue 1. Il est comme il est, avec son niveau d’international en puissance. Il a changé au moins 3 fois de position. Il a été faux pied axe droit, puis il a joué plus haut à gauche, et a fini en position axiale en pointe haute du milieu. Mis à part au tout début, sa position a été plus offensive. Il a pu ponctuellement le faire avec nous, ça remonte un peu. Il a cette polyvalence. Sa position en club est plus haute depuis janvier. Dans ce registre, j’ai aussi d’autres joueurs qui sont performants (sourire). Il sait faire beaucoup de choses. »

Les performances d’Ousmane Dembélé

« Je ne suis pas surpris. Il avait la capacité de le faire. La grande différence c’est l’efficacité en termes de passes décisives et de buts marqués. Il est extrêmement efficace. »

Luis Enrique

« Beaucoup de respect pour lui, ce qu’il fait. Bravo à lui d’avoir été au bout de ses idées. Je ne peux pas me comparer, ce n’est pas vraiment le même métier. Quand vous avez l’opportunité de gagner un grand titre, vous pouvez y arriver de différentes façons, le tout c’est d’y arriver en tirant le maximum de vos joueurs. La seule différence, c’est que lui a du temps avec ses joueurs (sourire). Il a connu le rôle de sélectionneur, il y a peu de séances, on n’a pas toujours les mêmes joueurs disponibles. C’est sa réussite, même si elle passe aussi par les joueurs. Le foot est magnifique quand vous gagnez. (…) C’est tout un club au PSG qui est impliqué. Avec Luis Campos, Nasser… »

Propos rapportés par RMC Sport.