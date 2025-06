Equipe de France : joueurs désenchantés, Mbappé seul contre tous… rien ne va plus chez les Bleus !

Romain Molina a fait de grosses révélations sur l’équipe de France, où Didier Deschamps n’aurait plus aucune autorité et où Kylian Mbappé serait totalement isolé.

Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne (4-5), en demi-finales de la Ligue des nations, Romain Molina a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il pointe du doigt le climat très pesant entourant les Tricolores. Le journaliste d’investigation assure que les joueurs sont tellement désenchantés par le contexte morose actuel qu’ils viennent aux rassemblements avec très peu d’envie et que les défaites ne les marquent pas plus que cela, car ils ont conscience qu’il ne peut rien se passer de bon avec l’ambiance actuelle. Le climat serait tellement pesant qu’un dirigeant de la FFF aurait écrit à Molina au moment où l’Espagne menait 5-1 pour se réjouir du fait que cette déculottée allait faire bouger les choses. Mais les Bleus sont revenus à 5-4 et la révolution espérée attendra…

Le clan Mbappé allume les Bleus via les réseaux sociaux

Au cœur de toutes les crispations, on retrouve Kylian Mbappé. Selon Molina, l’attaquant du Real Madrid, autrefois proche d’Ousmane Dembélé, serait aujourd’hui en guerre avec celui-ci, de même qu’avec Désiré Doué. En cause, évidemment, la réussite des deux Parisiens, qui en fait des prétendants au Ballon d’Or, l’objectif suprême de Mbappé. Lors d’une précédente vidéo, Molina avait montré que des comptes X derrière lesquels se cachent des proches du natif de Bondy n’hésitent pas à critiquer ses propres partenaires. Cela s’est encore vérifié jeudi, où Ousmane Dembélé, Désiré Doué mais également Ibrahima Konaté, qui a pris position en faveur de Dembélé pour le Ballon d’Or, ont été méchamment allumés.

Romain Molina assure que lorsqu’il a refusé de venir en équipe de France à l’automne, Kylian Mbappé songeait même à arrêter définitivement les Bleus. C’était alors un moment critique pour l’équipe. Il est revenu au moment où les résultats étaient meilleurs et ça, ses partenaires en ont conscience et lui en veulent. Tout comme ils savent que les critiques à leur égard viennent de son entourage. Ce climat malsain conduirait à une ambiance explosive en équipe de France et donc aux déceptions comme celle vécue jeudi soir…