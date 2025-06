Équipe de France : Mbappé chambre Thuram après PSG – Inter Milan et fait polémique

Kylian Mbappé a chambré Marcus Thuram en équipe de France après le sacre du PSG en Ligue des Champions aux dépens de l’Inter Milan. Un chambrage qui ne passe pas vraiment.

Samedi dernier, le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire après avoir étrillé l’Inter Milan (5-0) en finale. Après avoir fêtés ce titre durant trois jours, les internationaux français du PSG (Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé), sont arrivés ce mardi en équipe de France pour préparer le Final Four de la Ligue des Nations 2024-2025.

Mbappé se paye Thuram après le sacre du PSG

À leur arrivée à Clairefontaine, les joueurs du Paris Saint-Germain vainqueurs de la Ligue des Champions ont été félicités par Didier Deschamps. « Évidemment un grand bravo aux cinq nouveaux champions d’Europe. On peut les applaudir », a lancé le sélectionneur des Bleus. Et au moment où tous les joueurs de l’équipe de France les ont applaudi, Kylian Mbappé n’a pas manqué de chambrer Marcus Thuram, finaliste malheureux de cette Ligue des Champions et qui affichait un visage fermé à ce moment-là. « Regarde Marcus (Thuram) », a lâché le capitaine des Bleus à Ousmane Dembélé comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous relayée sur X par le compte @AlertesInfos.

Un chambrage qui fait polémique sur les réseaux sociaux, étant donné que Kylian Mbappé n’a pas remporté la Ligue des Champions avec le PSG, étant parti un an plus tôt au Real Madrid, et qu’il ne compte, comme Marcus Thuram, aucune C1 à son palmarès.