Espagne – France : la compo probable des Bleus avec deux surprises

Voici la compo probable des Bleus pour affronter ce jeudi soir l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations.

L’équipe de France va jouer ce jeudi (21h) à Stuttgart, en Allemagne, sa demi-finale de Ligue des Nations 2024-2025 face à l’Espagne et tenter de prendre sa revanche après sa défaite face aux Espagnols au dernier Euro.

Vers des titularisations surprises de Kalulu et Lenglet ?

Selon L’Équipe, Didier Deschamps devrait titulariser deux joueurs du Paris Saint-Germain récemment sacré champions d’Europe pour ce choc face à la Roja : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Par ailleurs, le sélectionneur des Bleus devrait faire confiance à Pierre Kalulu au poste de latéral droit et lui offrir sa première sélection, tandis que c’est Clément Lenglet qui devrait accompagner Ibrahima Konaté en défense centrale. Pour le reste, c’est plutôt du classique avec un milieu de terrain composé de Manu Koné et Adrien Rabiot. Kylian Mbappé et Michael Olise devraient, eux, accompagner Désiré Doué et Ousmane Dembélé en attaque.

La compo probable des Bleus

Maignan – Kalulu, Konaté, Lenglet, T. Hernandez – M. Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.