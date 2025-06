Espagne – France : les Bleus se réveillent trop tard et sont éliminés, les 5 flops de la partie

L’Espagne a logiquement battu l’équipe de France, ce soir, en demi-finales de la Ligue des Nations (5-4). Plusieurs tricolores ont été très loin du niveau attendu.

Dans les années 80 et 90, ce sont plutôt les Italiens qui donnaient des leçons de réalisme aux Français. En 2025, ce sont les Espagnols. Ce soir, les champions d’Europe se sont imposés 5-4 face aux Tricolores, en demi-finales de la Ligue des Nations. Au nombre d’occasions, il y a sans doute eu égalité mais la Roja a été remarquable d’efficacité devant les buts quand Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou Désiré Doué ont manqué de grosses occasions. L’Espagne a marqué par Williams (22e), Merino (25e), Yamal (54e s.p., 67e) et Pedri (55e). La France par Mbappé (59e s.p.), Rayan Cherki (79e) d’un sublime enchaînement contrôle-volée du gauche de 20 mètres, Vivian c.s.c. (84e) et Randal Kolo Muani (94e), sur un caviar de Cherki.

Une défense à la rue, un milieu surclassé

Largement supérieure sur le plan du jeu, l’Espagne a mérité son succès. Didier Deschamps, lui, va avoir plein de choses à revoir d’ici le prochain rassemblement. Car même s’il a déclaré à la mi-temps qu’il était satisfait de ses joueurs, il s’agissait plus de langue de bois qu’autre chose… En premier lieu, il y a l’attaque. S’il n’y a rien à redire sur le choix des hommes (Doué-Mbappé-Dembélé), leur placement serait à revoir. Le sélectionneur devrait laisser Ousmane Dembélé dans l’axe, lui qui est devenu si précieux au PSG par son travail de pressing et de harcèlement. Et il pourrait remettre Kylian Mbappé dans le couloir gauche, où il semble plus à l’aise en sélection. Mais l’attaque n’est vraiment pas le secteur à revoir en priorité…

Ce soir à Stuttgart, la défense a vécu un cauchemar. Certes, il manquait Jules Koundé dans le couloir droit et William Saliba dans l’axe, les deux étant blessés. Mais aussi bien les titulaires habituels (Ibrahima Konaté et Théo Hernandez) que les nouveaux (Pierre Kalulu et Clément Lenglet) ont été à la dérive. Ils avaient fort à faire face aux avants espagnols mais si la Roja a été autant en réussite, c’est surtout parce que les quatre de derrière ont été fébriles au possible, dépassés sur chaque accélération de Nico Williams ou Lamine Yamal. Un peu comme à l’Euro, quoi… En un an, rien n’a changé finalement et c’est assez inquiétant avec le Mondial 2026 ! Parmi les flops, ajoutons Adrien Rabiot, auteur du tacle ayant abouti au pénalty transformé par Yamal.

Le milieu, qui a joué plus haut à l’OM cette saison, a semblé perdu dans ce qui est pourtant son poste de prédilection. Ce secteur de jeu est celui où l’Espagne est la plus forte, où elle domine tous ses adversaires. En y étant aussi faible, l’équipe de France s’exposait à un tel score. Car, même s’il a fini par s’incliner d’un seul but après un bon réveil, elle a surtout été menée 5-1 pendant un temps. Le naufrage du milieu, comme celui de la défense, explique cette élimination qui plonge les Bleus dans le doute à un an du rendez-vous américain…