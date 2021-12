Real Madrid, PSG : Benzema met Messi et Cristiano Ronaldo à l’amende

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce mercredi, Karim Benzema a fini l’année en beauté en inscrivant un doublé lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-1), en match avancé de la 21e journée de Liga.

Club et sélection confondues, l’attaquant français, qui a fait son retour cette année en équipe de France où il a disputé l’Euro 2021, a marqué 47 buts toutes compétitions confondues en 2021, 38 avec la Casa Blanca et 9 avec les Bleus. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais dépasse Cristiano Ronaldo (46) et Lionel Messi (43).