Exode à Bordeaux, Nice regarde à la Fio, Rennes doublé par Reims, l'avenir de Fonseca scellé ?

Après les sanctions, 3 joueurs prêts à quitter les Girondins La Ligue a tranché et c'est officiel : Bordeaux perd sa rencontre contre Rodez sur tapis vert et offre le maintien en Ligue 2 pour Rodez. Annecy est relégué ! Le FCGB écope également d’un point de suspension pour la prochaine saison et de deux matchs fermes et deux matchs avec sursis pour la Tribune Sud. Des sanctions qui pourraient être lourdes de conséquences pour l'effectif de David Guion. Selon Foot Mercato, « Pas sûr que Junior Mwanga, Josh Maja et Dilane Bakwa avaient prévu de passer une saison supplémentaire en L2. De nombreux agents espéraient une issue heureuse pour Bordeaux et proposer des joueurs taillés pour la Ligue 1... » Lorient, Brest et des clubs de L2 sur un espoir monégasque Selon Foot Mercato, ASM veut prêter le latéral gauche Jordan Semedo Varela, titulaire lors de la Coupe du Monde U20 . Des discussions ont été entamées avec Bruges. Lorient et Brest sont intéressés tout comme Valenciennes, Grenoble, Sochaux, Guingamp.

Mais aussi...

AJ Auxerre : Pélissier va rester sur le banc

Malgré la relégation d’Auxerre en Ligue 2, RMC Sport assure que les Icaunais pourront toujours compter sur leur entraîneur la saison prochaine. Après avoir échangé avec sa direction et malgré la descente en Ligue 2, Christophe Pélissier a décidé de poursuivre l’aventure pour deux années supplémentaires.

AC Ajaccio : Cimignani en Suisse ?

En fin de contrat avec l’AC Ajaccio, Yanis Cimignani (21 ans) devrait s’engager pour les quatre prochaines saisons avec le FC Lugano. Le milieu de terrain est apparu à 8 reprises en Ligue 1. Selon L’Équipe, le Corse était sollicité par Le Havre et Brest mais la perspective de disputer la Coupe d’Europe a fait pencher la balance.

Stade de Reims, Stade Rennais : la piste Teuma se précise

Le Stade de Reims pense à Teddy Teuma (29 ans). Relié au Stade Rennais la semaine dernière, le milieu maltais de l’Union Saint- Gilloise a marqué 14 buts et donné 17 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues cette saison. Passé par le Red Star et Boulogne, il est sous contrat jusqu’en 2025 et a évoqué Reims comme « une possibilité » dans le Times of Malta, hier. Une première offre champenoise a été refusée il y a quelques jours, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, alors que le club belge espère 5 M€.

FC Sochaux : 3 nouveaux coaches auditionnés ?

Julien Cordonnier, le directeur sportif du FC Sochaux, continue ses recherches pour déterminer qui sera l'entraîneur du club la saison prochaine. Les pistes menant à Habib Beye, Gérald Baticle et Jocelyn Gourvennec ont été abandonnées. Selon L’Équipe, trois coaches de la même génération, qui devraient être de nouveau auditionnés dans les jours à venir, sont encore en lice pour décrocher le poste. Il s'agit de Bruno Irles (47 ans), d'Oswald Tanchot (47 ans) et du Suisse Fabio Celestini (49 ans).

Et enfin...

LOSC, OM : Létang conforte Fonseca à Lille

Toujours dans le viseur de l’OM, Paulo Fonseca a déjà fait savoir qu’il comptait bien rester au LOSC la saison prochaine. Son président Olivier Létang, avec qui les relations se sont réchauffées en fin de saison, tient la même ligne : « Nous avons vécu une saison riche, avec beaucoup d’émotions et tout ce qu’une saison peut comporter. Avec Paulo, il y a une vraie volonté de continuer ensemble dans des conditions de travail et une relation qui sont très bonnes. » Selon Mohamed Toubache-Ter, le duo devrait poursuivre en 2023-2024. « Fonseca est en position de force, affirme l’insider sur Twitter. Létang bénéficie de son gros gros boulot dans le domaine des finances du club et va devoir composer davantage. »

OGC Nice : Igor (Fiorentina) dans le viseur

Parti dans une refonte de l'effectif pour la saison prochaine, Ineos regarde en Italie. Selon Nicolo Schira, le profil d'Igor plaît à Florent Ghisolfi. Le défenseur central brésilien, pisté également par Fulham, Villarreal et Nottingham Forest, serait prêt à quitter la Fiorentina dès cet été.

Valenciennes FC : bientôt racheté par Southampton ?

Après le retrait du milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui a eu accès à la Data room mais n'a pas souhaité donner suite, le fonds d'investissement danois Sport Republic, propriétaire de Southampton (D2 anglaise) depuis l'année dernière et intéressé par le VAFC dès le mois de décembre 2022, est entré en négociations exclusives avec le club du Hainaut. Hier, L’Équipe fait savoir que le président Eddy Zdziech a pris contact avec les petits actionnaires de la SASP Valenciennes FC, pour leur proposer de racheter leurs parts respectives. Cette initiative vise à avoir le contrôle à 100% de la SASP pour pouvoir en modifier les statuts, et elle précède le prochain rendez-vous devant la DNCG programmé le 22 juin. Si cette vente se concrétise, Sport Republic injecterait 15 M€ la première saison et rachèterait la totalité des comptes courants rémunérés de la holding DRH qui chapeaute le club, soit entre 8,7 M€ hors intérêts.

Stade de Reims : Balogun visé par la Juve !

Un courtisan de plus pour Folarin Balogun. Selon Rudy Galetti, la Juventus Turin pense très fort à l’attaquant américain d’Arsenal pour venir compléter son secteur offensif en cas de départ de Dusan Vlahovic. Aucune offre n’a toutefois été formulée pour l’ancien buteur du Stade de Reims.

