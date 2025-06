FC Barcelone : Lamine Yamal allume encore le Real Madrid et s’amuse avec Neymar

Actuellement en vacances au Brésil, Lamine Yamal a passé un moment avec son idole, Neymar. Des propos du jeune ailier du FC Barcelone sur le Real Madrid ont aussi été dévoilés.

Ce jeudi soir, les médias espagnols relaient des images des vacances de Lamine Yamal. La nouvelle idole du football espagnol a mis le cap sur le Brésil, où l’attendait l’une de ses idoles, Neymar. Les deux hommes ont passé un moment ensemble et, évidemment, ils en ont profité pour jouer au football, plus précisément au footvolley. Arrivé lundi à Sao Paulo, l’ailier du FC Barcelone va mettre demain le cap sur Rio de Janeiro. Il a encore un peu plus de trois semaines de vacances puisque la reprise de l’entraînement est programmée le 13 juillet.

« Détruire le Real Madrid est toujours quelque chose de très spécial »

En parallèle, le documentaire Inside Barça est sorti, montrant les coulisses de la saison historique des Blaugranas. L’occasion d’entendre Lamine Yamal dire combien faire des misères au Real Madrid lui fait plaisir : « Détruire le Real Madrid est toujours quelque chose de très spécial, quelque chose dont tu rêves depuis que tu es gamin. Dans le Clasico, tu as une motivation supplémentaire et nous avons laissé les Merengue sans toucher le ballon pendant 25 minutes dans notre propre moitié de terrain ». Une référence au match retour en Liga, remporté 3-2 par les Blaugranas, qui les a vus monopoliser le ballon pendant effectivement 25 minutes en fin de première période, eux qui étaient un temps menés 2-0…

Très confiant en ses capacités, Lamine Yamal a également assuré que le meilleur était à venir… « En raison de mon âge, je vais m’améliorer chaque année parce que mon corps va grandir et la différence avec les autres adversaires sera plus notable. Je serai plus à l’aise sur le terrain. » Lui qui a de bonnes chances de remporter son premier Ballon d’Or cette année devrait donc en décrocher d’autres dans les années à venir !