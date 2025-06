FC Barcelone : Lewandowski et une cible du PSG victimes de l’arrivée de Williams

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, va repenser sa ligne d’attaque avec l’arrivée de Nico Williams en provenance de l’Athletic Bilbao. Robert Lewandowski et Fermin Lopez devraient être les grands perdants.

Ce dimanche, Mundo Deportivo se projette sur le FC Barcelone de la saison prochaine, une fois que l’arrivée de Nico Williams aura été officialisée. Ce n’est plus qu’une question de temps puisque l’ailier fait le forcing pour venir en Catalogne, un an après avoir repoussé les Blaugranas, et que le champion d’Espagne a les moyens de payer sa clause de départ de 58 M€. Seul un point de règlement du fairplay financier de la Liga bloque l’opération. Le Barça estime qu’il est en règle, la LFP non. Mais tout devrait être réglé dans les prochains jours.

Olmo plutôt que Lewandowski en pointe ?

L’ailier gauche basque a dû obtenir des garanties pour s’engager avec le FCB, notamment concernant son temps de jeu. Il devrait donc être titulaire. Tout comme Lamine Yamal sur l’aile droite, évidemment. Mais alors qu’on pensait que c’est Dani Olmo qui ferait les frais de l’arrivée de Williams, Raphinha étant recentré, selon MD, c’est Robert Lewandowski qui devrait en pâtir ! L’idée de base d’Hansi Flick serait d’aligner Olmo en pointe, en faux 9, et un cran en dessous la triplette Williams-Raphinha-Yamal. Souvent à contretemps de ses partenaires, plus rapides et plus doués techniquement, le Polonais de 36 ans devrait donc au mieux se partager le temps de jeu avec Olmo, au pire démarrer sur le banc.

Lewandowski n’est pas la seule victime de l’arrivée de Williams : Fermin Lopez va également voir son temps de jeu diminuer. Le milieu offensif n’était déjà pas titulaire la saison dernière, ça devrait être encore pire pour lui en 2025-26 puisqu’il ne sera que numéro trois dans la hiérarchie des milieux centraux, derrière Raphinha et Olmo. Une bonne raison pour étudier d’un peu plus près l’offre du PSG, qui s’intéresse à lui depuis plusieurs mois ?