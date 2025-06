FC Barcelone Mercato : accord total pour Nico Williams, un dernier obstacle émerge ! 

Un accord total entre le FC Barcelone et Nico Williams est intervenu mais le dossier n’est pas encore totalement bouclé. Explications.

🟩 Accord proche

C’est simple : l’accord entre Nico Williams et le FC Barcelone est total depuis vendredi. Selon Actu Barça, le talentueux ailier de l’Athletic Bilbao a dit oui au projet catalan, séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres d’Hansi Flick et de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Tous les détails contractuels sont réglés : salaire, durée du bail, et même les primes. Désormais, tout le monde attend le feu vert pour officialiser l’opération.

Depuis plusieurs jours, le FC Barcelone a accéléré le dossier. Deco, le directeur sportif blaugrana, s’est rendu à Ibiza où Williams profite de quelques jours de repos cet été. Le but de ce déplacement ? Finaliser les derniers contours de l’opération et convaincre le joueur de s’impliquer dès la préparation estivale. La rencontre a été jugée positive, et Deco en a profité pour faire le point avec Flick afin de planifier la saison à venir.

Fair Play Financier, dernier obstacle majeur

Dans cette réunion stratégique, il a également été question des autres mouvements à venir : des arrivées ciblées, mais aussi plusieurs départs prévus, indispensables pour libérer de la masse salariale. Le Barça sait qu’il doit vendre avant de pouvoir inscrire ses nouvelles recrues. Le Fair Play Financier reste en effet l’obstacle majeur. À l’heure actuelle, tout est prêt, mais rien ne pourra être officialisé tant que les conditions économiques ne sont pas parfaitement réunies.

Ce jeudi, des sources proches du club catalan ont confirmé que « des progrès sont réalisés concernant l’arrivée de Nico Williams ». Le joueur devrait informer l’Athletic Bilbao dans les prochaines heures de son intention de quitter le club cet été. De son côté, le Barça attend simplement de pouvoir déclencher le paiement de sa clause libératoire, fixée à 58 millions d’euros.

Le souhait partagé entre les deux parties est limpide : que Nico puisse débuter la pré-saison avec le groupe barcelonais. En interne, le mot d’ordre est clair : « On avance avec prudence, mais détermination. » La balle est désormais dans le camp du fair-play financier.