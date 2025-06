FC Barcelone Mercato : ça bouge fort pour Rashford, une offre de 30 M€ en vue ! 

Si Marcus Rashford reste dans le collimateur du FC Barcelone au mercato, le club catalan serait prêt à formuler une offre juteuse pour arracher Vanderson à l’AS Monaco cet été.

🟥 Rumeur

Après avoir ferré Joan Garcia, le FC Barcelone avance sur d’autres recrues. Si Nico Williams semble le joueur le plus proche de signer en Catalogne, Marcus Rashford et Vanderson restent convoités. Prêté à Aston Villa lors du dernier mercato hivernal, l’ailier a su rappeler quel joueur il pouvait être : 4 buts et 6 passes décisives en 17 apparitions, un apport régulier, un profil toujours tranchant lorsqu’il évolue en confiance. Assez pour que le club de Birmingham, qualifié pour la Ligue des Champions, envisage très sérieusement de le rapatrier de façon définitive.

Rashford pisté par l’Inter et Newcastle

Mais Villa n’est pas seul sur le coup. Selon The Sun, l’Inter Milan a aussi coché son nom. Toutefois, c’est peut-être Newcastle qui pourrait rebattre les cartes dans ce dossier. Les Magpies veulent frapper fort cet été, misant sur leur qualification en Ligue des Champions et la perspective d’un projet ambitieux sous Eddie Howe. Offrir à Rashford un nouveau cadre, une place centrale dans l’équipe, et surtout une visibilité accrue pour retrouver la sélection anglaise à l’aube de la Coupe du monde 2026, voilà les arguments que Newcastle compte faire valoir. Le joueur, qui veut relancer sa carrière et retrouver le niveau international qui fut jadis le sien, pourrait bien y être sensible.

Une offre de 30 M€ en vue pour Vanderson

En parallèle, en Catalogne, le chantier de reconstruction continue. Si l’attaque reste un domaine à ajuster, c’est bien le flanc droit de la défense qui concentre les efforts du FC Barcelone. Et dans cette optique, un nom revient avec insistance : Vanderson, le latéral droit de l’AS Monaco et désormais titulaire au sein de la Seleção.

Selon les informations de Rudy Galetti, le Barça est prêt à passer à l’action. Une première offre officielle serait en cours de préparation, aux alentours des 30 millions d’euros réclamés par le club monégasque. Aucun autre club n’a encore formulé de proposition concrète, mais les discussions devraient s’intensifier dans les jours à venir… surtout si l’AC Milan vient à placer ses pions dans un dossier qu’il surveille de loin.