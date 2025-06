FC Barcelone Mercato : ça brûle pour Nico Williams, la date de sa signature connue ! 

Le FC Barcelone semble tenir sa première grande recrue estivale en la personne de Nico Williams (22 ans), qui n’entend plus faire de vieux os du côté de l’Athletic Bilbao.

En quête de renforts offensifs pour la saison à venir, le FC Barcelone a considérablement avancé sur le dossier Nico Williams. Selon les informations de José Alvarez, révélées dans l’émission El Chiringuito, le transfert est désormais en très bonne voie. Les accords personnels entre le joueur et le FC Barcelone ont été finalisés ces derniers jours.

Williams aurait donné son accord pour un contrat de plusieurs saisons, séduit par le projet sportif proposé par les dirigeants blaugrana et l’idée d’évoluer dans un effectif jeune et ambitieux, où il pourrait occuper une place centrale.

Une clause à lever d’ici 2 à 3 semaines

Reste un dernier obstacle – et non des moindres – pour officialiser l’opération : le paiement de la clause libératoire, fixée à 58 millions d’euros. D’après les sources proches du club, le Barça travaille actuellement à boucler le montage financier de l’opération, et espère pouvoir activer la clause « dans un délai de deux à trois semaines. »

Cette étape est cruciale, car l’Athletic Bilbao, fidèle à sa politique, ne négociera pas le prix. Aucun accord à l’amiable ne sera trouvé : seul un paiement intégral de la clause permettra au joueur de quitter le pays basque.

Le Barça devrait y accéder tant il voit en Williams une recrue parfaitement complémentaire de Lamine Yamal et un profil qui manque actuellement dans l’effectif de Hansi Flick, friand de joueurs capables d’éliminer et d’apporter de la largeur.

Une opération stratégique pour le futur

Au-delà de l’aspect purement sportif, ce transfert s’inscrit dans une volonté forte du club de rajeunir et dynamiser son effectif tout en construisant un noyau de joueurs espagnols pour les années à venir. Joan Laporta et Deco misent clairement sur la nouvelle génération, et Williams incarne parfaitement cette stratégie. Le président catalan, très impliqué dans ce dossier, verrait d’un très bon œil une arrivée rapide du joueur, afin de lui permettre d’effectuer toute la préparation estivale avec le groupe.

« Le coup d’œil de But FC »

« Sauf retournement de situation, tous les voyants sont au vert pour que Nico Williams devienne un joueur du FC Barcelone dans les prochaines semaines. Les négociations ont progressé rapidement, et le club est désormais en position de conclure. Reste à lever la clause, ce qui devrait être chose faite d’ici la mi-juillet si les finances suivent. »