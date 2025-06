FC Barcelone Mercato : cette décision d’Hansi Flick qui pourrait tout changer pour ce joueur

Mercato • ...

Un défenseur et un milieu de terrain devraient quitter le PSG ces prochains jours. Ils sont champions U19… Pas facile de se frayer un chemin jusqu’au groupe pro quand on est formé au PSG, y compris quand on vient d’être sacré champion de France U19. Après Axel Tape (Bayer Leverkusen), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes) et […]