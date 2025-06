FC Barcelone Mercato : coup de théâtre pour Joan Garcia, tensions au club ! 

Priorité du FC Barcelone en vue du mercato estival, Joan Garcia (Espanyol, 24 ans) voudrait rejoindre les Blaugranas mais le dossier est plus complexe qu’annoncé.

Le FC Barcelone souhaite recruter un nouveau gardien. Après neuf saisons avec Marc-André ter Stegen comme titulaire dans ses cages, le club catalan devrait changer de portier titulaire la saison prochaine et Joan Garcia fait aujourd’hui figure priorité.

Garcia a une préférence pour le Barça mais…

Si certains médias assuraient pas plus tard qu’hier que le gardien de 24 ans aurait pris la décision de rejoindre le Barça cet été, avec accord entre les deux parties qui aurait été trouvé. Garcia continue, lui, de maintenir le suspense quant à sa décision. « Quoi que je décide, quoi que ce soit, je le ferai avec 100 % de conviction. (…) Tous les joueurs veulent jouer. Je viens de commencer, je ne joue que depuis un an et demi et je veux continuer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais pour moi, étant si jeune et motivé, c’est vraiment important de continuer à jouer », a-t-il confié en public. Ce discours ne serait pas un discours de façade.

Le Barça doit clarifier la situation de ses gardiens

Courtisé par Newcastle, Garcia se donne vraiment le temps de la réflexion pour une bonne raison : il veut signer dans un club où il est assuré d’être titulaire et il sent que la situation n’est pas si claire au Barça, où Marc-André Ter Stegen et Wojciech Szczęsny sont toujours en concurrence. Mundo Deportivo confirme ce malaise dans son édition du jour. « Pour l’instant, Joan Garcia n’a RIEN décidé mais l’entourage du joueur nous dit que petit à petit il accepte l’idée d’une signature au Barça. Mais aucune décision finale n’a encore été prise », précise pour sa part l’émission Jijantes. Si le FC Barcelone veut recruter Garcia, il devra donc régler la situation de ses actuels gardiens sous contrat.