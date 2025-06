FC Barcelone Mercato : énorme retournement de situation pour Nico Williams !

Alors qu’il ne semblait plus une option pour le FC Barcelone, Nico Williams (22 ans, Athletic Bilbao) aurait de nombreux partisans parmi les décideurs blaugranas… à l’exception de Joan Laporta !

🟧 Piste crédible

L’histoire est connue : l’été dernier, le FC Barcelone a fait le forcing pour recruter Nico Williams et l’ailier de l’Athletic Bilbao était vraiment tenté de rejoindre ses amis de sélection en Catalogne. A l’heure où le Real Madrid recrutait Kylian Mbappé, son duo avec Lamine Yamal s’annonçait explosif. Mais les difficultés financières du Barça ont refroidi le jeune joueur, qui a craint de ne pas pouvoir être inscrit en Liga (ce qui est d’ailleurs arrivé à Dani Olmo). Il a donc préféré rester chez les Lions, où il a même prolongé. Depuis, la direction blaugrana jure être passée à autre chose.

Les décideurs le veulent… sauf Laporta

Sauf que la nuit dernière, le journaliste d’El Chiringuito Jota Jordi a assuré que ce n’était pas le cas ! Nico Williams serait toujours dans le viseur du Barça ! Le souci, c’est que le président, Joan Laporta, vexé par son refus de l’an dernier, ne veut pas de lui. Mais les autres décideurs, Hansi Flick et Deco, aimeraient beaucoup le voir débarquer. Car Williams présente bien des avantages par rapport aux autres pistes. Il est moins cher qu’un Luis Diaz (Liverpool), vu que sa clause libératoire est de 55 M€, alors que les Reds attendent au moins 80 M€ pour le Colombien, et bien plus jeune qu’un Ivan Perisic (36 ans). Il est certes moins polyvalent que les deux pré-cités mais il a le mérite de connaître déjà quasiment toute l’équipe du FCB et d’être acclimaté à la Liga.

Alors, Nico Williams bientôt au Barça ? Ce serait un sacré retournement de situation mais rien n’est impossible en football, surtout au moment du mercato. Reste que cette arrivée poserait la question de l’avenir de Raphinha, qui sort de la plus belle saison de sa carrière. Le Brésilien pourrait être repositionné dans l’axe mais cela se ferait aux dépens de Dani Olmo… Avec cette arrivée, Hansi Flick aurait cinq joueurs majeurs (Yamal, Lewandowski, Raphinha, Olmo, Williams) plus Fermin pour quatre places. L’embarras du choix !

« Le coup d’œil de But FC »

« Ce serait une super nouvelle que le Barça recrute Nico Williams. Ce serait une pièce offensive de plus à un arsenal qui n’en manque pas. Le FCB a manqué de peu la saison parfaite en 2024-25, sans doute parce qu’il a fini sur les rotules. Williams permettrait à Raphinha de se reposer et de donner le maximum à chaque fois qu’il joue. En plus, à 55 M€, c’est presque cadeau quand on voit le tarif d’un Luis Diaz, par exemple ! »