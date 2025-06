FC Barcelone Mercato : grande annonce pour le transfert de Nico Williams !

Le FC Barcelone aurait franchi un nouveau pas pour enrôler Nico Williams. Il disposerait d’un pré-accord avec le joueur.

Plan B du FC Barcelone au poste d’ailier gauche, derrière Luis Diaz, Nico Williams se rapproche lentement mais sûrement du club catalan malgré une tentative désespérée de l’Athletic Bilbao. Selon les informations de Nico Rodríguez, le club basque aurait décidé de mettre le paquet pour convaincre son international espagnol de rester en lui offrant un contrat à hauteur de 10 millions d’euros nets par an, soit une proposition salariale inédite dans l’histoire du club. Une manière de montrer qu’il est désormais capable de rivaliser, au moins financièrement, avec les géants du championnat comme le FC Barcelone. Mais malgré cet effort considérable, l’avenir de Nico Williams pourrait bien se situer ailleurs qu’à Bilbao, et non pas au Bayern Munich ou à Arsenal, deux destinations évoquées ces derniers mois, mais bien au Barça.

Accord contractuel trouvé, il gagnera 12 millions d’euros par saison s’il rejoint le Barça

Selon Nicolo Schira, le joueur a déjà trouvé un accord avec le Barça, séduit par le projet catalan et les garanties sportives offertes. Si le FC Barcelone veut aller au bout et qu’il lève la clause libératoire de 58 millions d’euros, comme le souhaiterait Deco, Nico Williams serait lié au FC Barcelone jusqu’en 2031 selon Foot Mercato, qui confirme l’accord et ajoute que Williams toucherait 12 millions d’euros par an en posant ses valises en Catalogne.

« Le coup d’œil de But FC »

« Nico Williams semble vraiment se diriger vers le Barça. Le joueur veut rejoindre Lamine Yamal en Catalogne et Deco pousse pour sa venue. Comme en plus Liverpool ne veut pas « brader » Luis Diaz… »