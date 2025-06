FC Barcelone Mercato : Joan Garcia a enfin pris sa décision

Priorité du Barça au poste de gardien, Joan Garcia (Espanyol Barcelone) aurait enfin pris sa décision pour son avenir. Il voudrait rejoindre les Blaugrana.

Le FC Barcelone fait sa révolution au poste de gardien. Après neuf saisons avec Marc-André ter Stegen comme titulaire dans ses cages, le club blaugrana devrait changer de portier titulaire la saison prochaine. Et pour remplacer le gardien allemand, les dirigeants barcelonais ont érigé le portier de l’Espanyol Barcelone, Joan Garcia, comme priorité.

Mais le Barça est suspendu depuis plusieurs jours à la décision de Joan Garcia concernant son avenir, alors que Newcastle aimerait également recruter le gardien espagnol. Et le choix de Joan Garcia serait fait. En effet, selon les informations du compte X @FrenchFCB et du journaliste anglais, Ben Jacobs, le portier de 24 ans aurait pris la décision de rejoindre le Barça. Un accord entre les deux parties aurait été trouvé. Le champion d’Espagne 2024-2025 devrait donc bien recruter Joan Garcia cet été et devrait lever sa clause libératoire de 25 millions d’euros.

Devant les médias, Joan Garcia continue, lui, de maintenir le suspense quant à sa décision. « Quoi que je décide, quoi que ce soit, je le ferai avec 100 % de conviction. (…) Tous les joueurs veulent jouer. Je viens de commencer, je ne joue que depuis un an et demi et je veux continuer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais pour moi, étant si jeune et motivé, c’est vraiment important de continuer à jouer », a-t-il confié dans des propos rapportés par le compte X @ActualiteBarca.