FC Barcelone Mercato : la grosse mise au point de Luis Diaz (Liverpool) sur son avenir

L’ailier colombien de Liverpool Luis Diaz a confirmé des négociations avec le FC Barcelone mais il se refuse à mettre la pression aux Reds pour partir.

🟧 Piste crédible

Les informations contradictoires circulent au sujet de Luis Diaz. Il a d’abord été dit qu’il était la priorité du FC Barcelone pour renforcer le poste d’ailier gauche, puis qu’une première offre était partie et enfin qu’il n’y avait absolument rien car Liverpool n’a aucune intention de le vendre. La seule certitude, c’est que le Colombien de 28 ans rêve de jouer chez les Blaugranas. Pour le reste, le mieux était encore de lui poser directement la question. Ce qu’a fait un média de son pays, avant les deux matches des Cafeteros en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre le Pérou puis en Argentine.

La réponse de Diaz a été très claire : « Nous discutons avec les clubs, c’est normal sur le marché et nous cherchons ce qui est le mieux pour nous. S’ils nous accordent une bonne prolongation ou si je reste deux ans, je serai content. Maintenant, c’est à eux de jouer ». La balle est donc clairement dans le camp des dirigeants de Liverpool. L’ailier attend visiblement une prolongation avec revalorisation pour rester. Cela en sachant que s’il reste, ce sera certainement pour jouer avant-centre car Mohamed Salah a prolongé et que Florian Wirtz (Leverkusen) va être recruté. Un poste que Luis Diaz n’apprécie pas vraiment…

Pour le FC Barcelone, la problématique est encore et toujours financière. Liverpool n’acceptera de lâcher son joueur qu’en échange d’un énorme chèque, sans doute plus élevé que les 70 M€ correspondant à sa valeur marchande sur Transfermarkt. Et dans le même temps, Deco sait que la clause libératoire de Nico Williams à l’Athletic Bilbao n’est « qu’à » 55 M€…

« Le coup d’œil de But FC »

« Luis Diaz, c’est cher et le Colombien ne semble pas décidé à mettre la pression à Liverpool, alors next ! Pour la rédaction de But!, la piste Nico Williams est beaucoup plus intéressante. Le Basque est moins cher au niveau de l’indemnité, plus jeune et plus percutant que Diaz. En plus, il connaît la plupart des Blaugranas pour jouer avec eux en sélection. Il n’y a plus à tergiverser, juste à lever la clause de départ de Williams auprès de l’Athletic ! »