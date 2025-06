FC Barcelone Mercato : la recrue rêvée des Blaugranas met un gros coup de frein

Successeur espéré de Robert Lewandowski en 2026 à la pointe de l’attaque du FC Barcelone, Julian Alvarez assure se sentir très bien à l’Atlético Madrid.

🟧 Piste crédible

Un an après avoir beaucoup fait parler de lui en raison de ses envies de départ de Manchester City, Julian Alvarez est de nouveau au cœur de l’actualité. C’est que l’attaquant argentin, à qui le PSG avait fait une cour assidue, a brillé avec l’Atlético Madrid, avec qui il s’est engagé jusqu’en 2030. Ses 29 buts et 7 passes décisives en 48 matches au sein d’une formation très défensive lui valent un intérêt appuyé du FC Barcelone. Joan Laporta rêve d’en faire le successeur de Robert Lewandowski, qui devrait raccrocher les crampons ou à tout le moins quitter la Catalogne dans un an.

« Je suis dans l’une des meilleures équipes au monde »

Seulement, après le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, qui a dit que son joueur n’était pas à vendre, c’est au tour du principal intéressé de mettre un gros coup de frein à cette folle envie. Depuis Los Angeles, où il s’apprête à jouer le Mondial des Clubs, Alvarez a déclaré : « Je suis dans l’une des meilleures équipes au monde. Être au Mondial, représenter la Liga et être dans ce club est très appréciable. L’objectif est d’être à la hauteur et de gagner. Nous savons que ce sera un tournoi difficile mais nous nous sommes préparés pour l’aborder de la meilleure manière possible et aller aussi loin qu’on pourra ».

Julian Alvarez n’a de toute évidence pas envie de vexer qui que ce soit du côté de l’Atlético Madrid ! Pour autant, l’Argentin a déjà fait savoir qu’il suivait le FC Barcelone depuis tout petit car il était fan de Lionel Messi. Il y a donc fort à parier qu’on reparlera beaucoup de loin dans un an, pour le troisième été de suite…

« Le coup d’œil de But FC »

« Julian Alvarez semble maîtriser la langue de bois comme le geste décisif. L’attaquant argentin ne compte pas se mettre à la faute avec l’Atlético Madrid, où il va passer la saison 2025-26, et avec ses supporters. Mais il ne fait aucun doute que dans douze mois, il sera beaucoup plus clair et tranchant au sujet de son avenir ! »