FC Barcelone Mercato : l’AC Milan propose un énorme deal aux Blaugranas !

Désireux de se séparer de son ailier portugais Rafael Leao mais également de se renforcer en défense, l’AC Milan a proposé un échange avec Ronald Araujo au FC Barcelone.

Et si le FC Barcelone réalisait un énorme coup à coût zéro ? On le sait, la direction blaugrana cherche à renforcer le poste d’ailier gauche. Mais elle est également ouverte à un départ de Ronald Araujo, qui ne parvient pas à retrouver son niveau d’avant sa grave blessure, à l’automne 2022. L’AC Milan propose une solution qui arrangerait tout le monde : échanger le défenseur central uruguayen avec son ailier portugais Rafael Leao ! Une idée pas farfelue dans la mesure où la valeur des deux joueurs est sensiblement égale (entre 70 et 80 M€) et qu’ils ont le même âge (26 ans).

Leao, un profil qui ne plaît pas à la direction blaugrana

Le seul bémol, et il est important, c’est que le FC Barcelone a déjà repoussé l’idée de recruter Leao. L’ancien Lillois est beaucoup trop irrégulier, trop nonchalant pour plaire à la fois à Deco et Hansi Flick. En outre, ses prestations depuis deux ans laissent à penser qu’il n’est plus vraiment motivé à l’idée de jouer à Milan, et donc que mentalement il est très friable. Or, en Catalogne, il se retrouverait confronté à une grosse concurrence avec Raphinha. Comment réagirait-il après des passages assez longs sur le banc ? Reste que cette idée aurait le mérite de ne rien coûter.

Jusqu’à présent, la priorité des Blaugranas pour le poste d’ailier gauche est Luis Diaz (Liverpool). Nico Williams (Athletic Bilbao) est le plan B, Marcus Rashford le plan C. Cette proposition de l’AC Milan va-t-elle bouleverser cette hiérarchie ?