FC Barcelone Mercato : Lamine Yamal se prononce sur un intérêt du Real Madrid

L’attaquant vedette du FC Barcelone, Lamine Yamal, n’a de toute évidence aucune intention de rejoindre le club rival du Real Madrid dans les prochaines années.

En matière de mercato, on le sait, il est plus prudent de ne jamais dire jamais. Et cela concerne tous les plus grands clubs de la planète foot, bien entendu, qu’il s’agisse du FC Barcelone ou du Real Madrid. Voilà pourquoi imaginer, au cours des prochaines années, Lamine Yamal, actuelle star du Barça, porter le maillot du Real Madrid, ne relève pas totalement de l’impossible. Ni de l’impensable. Même en Espagne, même avec ces deux clubs et leurs supporters qui se méprisent cordialement.

Pourtant, Yamal se montre déjà catégorique. A un journaliste de la Cadena Cope qui lui a récemment demandé : « joueriez-vous pour le Real Madrid ? », la réponse s’est voulue claire : « Non, c’est impossible. Jamais. »

Attention, en matière de mercato…