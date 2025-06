FC Barcelone Mercato : le Barça ne lâche pas ce joueur de L1 dont toute l’Europe raffole ! 

Vanderson, latéral droit de l’AS Monaco, reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone, reste attentif à sa situation cet été.

🟧 Piste crédible

Le mercato sera agité cet été à l’AS Monaco. Si Paul Pogba pourrait être la recrue phare du club asémiste, Vanderson pourrait animer la suite des opérations avec un départ juteux.

En ce sens, Rudy Galetti affirme que l’AS Monaco a tranché : pour laisser partir Vanderson cet été, il faudra aligner 30 millions d’euros. Une somme que le club de la Principauté estime en adéquation avec la valeur du latéral brésilien de 22 ans, encore sous contrat jusqu’en 2028.

Plusieurs cadors européens ont récemment manifesté leur intérêt. Le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham ont tous pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur, mais aucune offre officielle n’a encore été transmise à ce jour.

Liverpool, de son côté, a aussi suivi le joueur avec attention. Toutefois, les Reds semblent avoir fait de Jeremie Frimpong leur priorité au poste, reléguant Vanderson au second plan. Du côté de l’AS Monaco, on reste à l’écoute en cas d’offre satisfaisante.

« Déjà dans les radars du FC Barcelone l’été dernier, Vanderson reste une cible que le club catalan n’a pas perdue de vue. Et pour cause : le club catalan n’a toujours pas de réelle doublure à Jules Koundé et cela a manqué lors de son absence pour blessure en demi-finale de Ligue des Champions. Hansi Flick veut forcément combler ce manque. »

