FC Barcelone Mercato : le Barça prépare un nouveau rendez-vous pour Nico Williams

Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, est de plus en plus proche du FC Barcelone.

Le FC Barcelone accélère sur une piste bien connue : Nico Williams, l’ailier virevoltant de l’Athletic Bilbao, est plus que jamais dans le viseur catalan. À 22 ans, l’international espagnol séduit par sa régularité et son explosivité sur le côté gauche (11 buts et 7 passes dé en 45 matchs la saison dernière), et le Barça semble déterminé à passer à l’action pour l’attirer au Camp Nou dès cet été.

Le Barça se veut optimiste

Selon les informations de Foot Mercato, une nouvelle réunion est programmée entre les dirigeants barcelonais et l’agent du joueur. Signe d’un intérêt bien concret, cette rencontre doit permettre d’avancer sur les contours contractuels d’un futur accord.

En interne, le club se montre très optimiste, convaincu que la volonté du joueur de rejoindre la Catalogne jouera un rôle décisif dans la concrétisation de l’opération. Nico Williams, sous contrat jusqu’en 2027 avec Bilbao, n’a jamais caché son admiration pour le Barça, et son entourage est à l’écoute.