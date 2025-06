FC Barcelone Mercato : le Barça tente un gros coup à 0€

Lors du mercato estival, le Barça voudrait enrôler librement Thomas Partey, arrivé cet été en fin de contrat avec Arsenal.

En proie à de grosses difficultés économiques ces dernières années, le FC Barcelone surveille de très près le marché des agents libres depuis plusieurs mercatos afin de se renforcer à moindre coût. Depuis l’été 2021, pas moins de 11 joueurs ont ainsi été recrutés de façon librement par le Barça : Wojciech Szczesny, Inigo Martinez, Ilkay Gundogan, Eric Garcia, Hector Bellerin, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Franck Kessié, Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang et Sergio Agüero.

Le Barça veut Thomas Partey

Et le club blaugrana continue de scruter le marché des joueurs libres cet été et viserait notamment le milieu de terrain ghanéen, Thomas Partey, qui arrive cet été au terme de son aventure avec Arsenal. C’est ce que nous a appris The Sun Football. Le récent champion d’Espagne serait même déjà entré en pourparlers avec l’ancien joueur de l’Atlético Madrid pour une arrivée libre cet été. S’il pourrait partir libre et s’engager là où il le souhaite cet été, Thomas Partey, qui se sentirait heureux à Londres, pourrait aussi prolonger son contrat avec les Gunners selon The Athletic. Tout est ouvert pour l’avenir de l’international ghanéen, et le FC Barcelone a donc ses chances dans ce dossier.