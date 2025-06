FC Barcelone Mercato : le Real Madrid torpille la priorité absolue du Barça cet été

Tout comme le Barça, qui en fait sa priorité estivale au poste de gardien, le Real Madrid viserait aussi Joan Garcia (Espanyol Barcelone).

Et si Joan Garcia faisait faux bond au FC Barcelone pour le Real Madrid ? En quête d’un nouveau gardien titulaire pour la saison prochaine, le champion d’Espagne 2024-2025 a fait du portier de l’Espanyol Barcelone sa priorité. Et selon les dernières nouvelles, le gardien espagnol de 24 ans aurait pris la décision de rejoindre le Barça et aurait déjà trouvé un accord avec le club blaugrana.

Le Real Madrid entre dans la course pour Joan Garcia

Mais le Real Madrid pourrait jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. Et pour cause, selon AS, la Casa Blanca, mais aussi six autres clubs européens, dont Manchester City, pisteraient également Joan Garcia pendant ce mercato estival. Séduits par le profil du gardien de l’Espanyol, les dirigeants merengue, qui le suivraient depuis près d’un an, auraient amorcé des contacts ces derniers jours avec l’entourage du joueur.

Au Real Madrid, Joan Garcia viendrait remplacer Andriy Lunin comme doublure de Thibaut Courtois et non pas pour être le gardien numéro 1 des Madrilènes. Son arrivée dans la capitale espagnole cet été semble donc peu probable, étant donné que Joan Garcia voudrait jouer et être titulaire dans sa nouvelle équipe. Le FC Barcelone peut souffler.