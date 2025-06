FC Barcelone Mercato : les Blaugranas mettent la pression à Luis Diaz et à Liverpool

Le FC Barcelone n’a pas l’intention de payer les 80 M€ réclamés par Liverpool pour Luis Diaz. Il met la pression à la fois sur les Reds et sur l’ailier colombien.

Cela fait tellement longtemps que ça ne s’est pas produit que le FC Barcelone a bien raison de profiter de sa position de force sur le dossier Luis Diaz. Depuis 2021 et le début de son énorme crise économique, le club catalan était plutôt dans la posture de celui qui devait avaler des couleuvres pour parvenir à ses fins. Ce temps-là est révolu. Parce que les Blaugranas ont assaini leurs finances et ont retrouvé leur puissance économique. Mais également parce qu’avec l’émergence de la nouvelle génération de la Masia, ils n’ont plus besoin de beaucoup de recrues. Pour cet été, la priorité est un ailier gauche. Et ils ont mis les choses au clair avec tout le monde.

Pour Diaz, ce sera 60 M€ ou rien

Déjà, ils ont défini leurs priorités. Luis Diaz (Liverpool) est l’heureux élu, suivi de Nico Williams (Athletic Bilbao) et de Marcus Rashford (Manchester United). Les trois joueurs ont très envie de venir, ce qui est un avantage énorme pour les négociations. Par ailleurs, le Barça a fait savoir qu’il ne comptait pas mettre plus de 60 M€ pour le Colombien. Or, les Reds espéraient 80 M€. Mais ils viennent de recruter Florian Wirtz (Leverkusen) pour plus de 100 M€ et ils doivent vite vendre un joueur pour pouvoir continuer leur marché. Le Barça est au courant de cette situation et peut se permettre de jouer la montre, alors que le LFC, non.

En outre, Mundo Deportivo explique que Deco a demandé à ses cibles de mettre la pression à leurs dirigeants afin de lui faciliter la tâche. Luis Diaz, qui s’est marié hier, devrait donc prochainement faire savoir qu’il veut rejoindre le Barça, lui qui avait fait preuve de langue bois sur le sujet jusque-là. Car il sait que s’il ne bouge pas, le Barça lèvera l’option d’achat (de 55 M€) de Williams. Qui, lui, a clairement dit qu’il voulait aller en Catalogne. Sur ce dossier de l’ailier gauche, le Barça joue vraiment à sa main !