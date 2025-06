FC Barcelone Mercato : Luis Diaz sème le doute sur son avenir avec un message mystérieux

Annoncé du côté du FC Barcelone, Luis Diaz (28 ans) a posté un message mystérieux concernant son avenir à Liverpool.

Luis Díaz, l’ailier colombien de Liverpool, est au cœur des spéculations concernant un possible transfert au FC Barcelone lors du mercato estival. Sous contrat avec les Reds jusqu’en 2027, Díaz aurait exprimé son désir de rejoindre le club catalan, un rêve d’enfance confirmé par son père. Malgré une saison solide avec 17 buts et 5 passes décisives cette saison, il n’a pas accepté l’offre de prolongation de Liverpool, ce qui pourrait faciliter son départ.

« Une saison inoubliable que je garderai toujours dans mon cœur »

Le directeur sportif du Barça, Deco, considère Díaz comme une priorité pour renforcer l’aile gauche de l’attaque, notamment en raison de sa polyvalence et de son expérience en Premier League. Le club catalan devra cependant débourser 85 millions d’euros s’il souhaite s’offrir l’attaquant des Reds. Ce dernier, récemment champion d’Angleterre, a d’ailleurs posté un message énigmatique sur son compte Instagram.

« Et ainsi se termine une autre saison dans ce club incroyable. Et quelle saison ce fut ! Le titre tant attendu est enfin de retour à Anfield. La Premier League est à nous, et c’est une sensation incroyable de savoir que personne ne doute que nous étions les meilleurs et que, pour cette raison, nous l’avons amplement mérité. Nous étions une vraie équipe, un groupe fort, une famille – toujours soutenue par des supporters extraordinaires. Il est difficile de trouver ailleurs dans le monde des fans aussi dévoués et passionnés que ceux-ci. Quiconque joue pour ce blason finira forcément par regretter cette ambiance incroyable un jour. Un grand merci à tous : coéquipiers, staff technique, personnel du club et supporters. Ce fut une saison inoubliable, que je garderai toujours dans mon cœur ! », a écrit Luis Díaz. Affaire à suivre…