FC Barcelone Mercato : pluie de bonnes nouvelles dans le dossier Luis Diaz !

Luis Díaz au FC Barcelone, ce n’est plus un simple fantasme… mais une piste brûlante. En interne, Deco en a fait une priorité, et selon plusieurs signaux récents, le joueur lui-même serait prêt à faire ses valises pour la Catalogne. Explications.

🟧 Piste crédible

Des indices qui en disent long…

C’est un feuilleton qui pourrait bien électriser l’été catalan : Luis Díaz au FC Barcelone, ça avance dans le bon sens. Ce n’est sans doute pas un hasard : depuis quelques jours, l’attaquant colombien a commencé à suivre le compte officiel du Barça sur Instagram, ainsi que plusieurs figures majeures liées au club, dont Raphinha (qu’il pourrait d’ailleurs remplacer) et même Lionel Messi, légende éternelle des Blaugranas. Un geste qui, à cette période de l’année, en dit souvent plus long qu’un communiqué officiel… Selon des sources proches du vestiaire, le Colombien est séduit par le projet barcelonais, et verrait d’un bon œil un transfert dès cet été. Avec la perspective d’un nouveau cycle offensif, l’ancien de Porto pourrait incarner le renouveau d’une attaque barcelonaise en quête de dynamisme et de profondeur.

Liverpool prêt à ouvrir la porte

Pendant longtemps, le dossier semblait fermé : Liverpool n’avait aucune intention de lâcher l’un de ses meilleurs éléments offensifs. Mais depuis le départ de Jürgen Klopp et l’arrivée d’Arne Slot, les cartes ont été rebattues. Les Reds, désormais à la recherche de liquidités pour renouveler leur effectif, seraient prêts à discuter — et même à négocier. Initialement évalué à 80 millions d’euros, le Colombien de 28 ans pourrait finalement quitter Anfield pour environ 60 millions, selon le quotidien Sport. Une somme certes conséquente, mais inférieure à sa valeur marchande actuelle, et que le Barça pourrait atteindre en s’appuyant sur quelques ventes ciblées (Ferran Torres, Raphinha, voire Kessié ou Christensen).

Deco tient sa cible prioritaire

Díaz coche toutes les cases du profil recherché par Deco, directeur sportif du Barça. Vif, technique, travailleur, capable de faire la différence en un contre un, le joueur colombien offre un profil complémentaire à celui de Lamine Yamal, tout en apportant une expérience précieuse au plus haut niveau. Selon les dernières indiscrétions, le dossier pourrait connaître une accélération dès la semaine prochaine. Le Barça veut avancer vite, avant que d’autres grands clubs européens ne s’en mêlent. La volonté du joueur, combinée à la nouvelle posture de Liverpool, pourrait bien débloquer l’affaire plus tôt que prévu.