FC Barcelone Mercato : Ter Stegen a une autre touche que l’AC Milan

🟧 Piste crédible

Après 10 ans de bons et loyaux services, Marc-André ter Stegen pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Avec l’arrivée programmée du gardien de l’Espanyol Barcelone, Joan Garcia, le portier allemand n’est plus vraiment en odeur de sainteté chez les Blaugrana et il est poussé vers la sortie par les dirigeants barcelonais. « Je sais que je serai à Barcelone l’année prochaine », avait pourtant soutenu l’Allemand avant la demi-finale de Ligue des Nations contre le Portugal, mercredi dernier

Galatasaray aussi pense à lui

Mais selon Sport, la messe est dite : le Barça a pris la décision de ne plus le faire jouer, et ce même s’il décidait de rester au club. Son comportement depuis son retour de blessure aurait fâché le club blaugrana, où sa relation avec Hansi Flick n’est pas bonne. Une décision radicale. L’AC Milan, qui envisage le départ de Mike Maignan, dans le viseur de Chelsea, serait venu aux nouvelles. Et selon Fotomac, Galatasaray vient de se positionner. Avec le départ à la retraite de Fernando Muslera après 14 saisons au club, les champions de Turquie sont en quête d’un nouveau portier. Et rêveraient de Ter Stegen. A suivre…

Le coup d’oeil de But FC !

« Pas surprenant que Ter Stegen attise les convoitises. A voir si l’intérêt de Galatasaray peut être réciproque… »