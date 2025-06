FC Barcelone Mercato : ter Stegen fait une nouvelle annonce fracassante sur son avenir

Annoncé sur le départ au Barça cet été, Marc-André ter Stegen s’est de nouveau confié sur son avenir.

Après 10 ans de bons et loyaux services, Marc-André ter Stegen pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Avec l’arrivée très probable du gardien de l’Espanyol Barcelone, Joan Garcia, le portier allemand ne serait plus vraiment en odeur de sainteté chez les Blaugrana et serait poussé vers la sortie par les dirigeants barcelonais.

« Je sais que je serai à Barcelone l’année prochaine »

Mais selon les dires de Marc-André ter Stegen, le club catalan n’aurait pas parlé à son joueur d’un possible départ cet été. C’est ce que le principal intéressé a affirmé ce mercredi avant la demi-finale de Ligue des Nations entre l’Allemagne et le Portugal, remporté par les Portugais (1-2). « Je sais que je serai à Barcelone l’année prochaine. Une vente ? Personne ne m’en a parlé, et c’est toujours difficile de tout commenter », a confié l’ancien portier du Borussia Mönchengladbach dans des propos rapportés par le compte X @ActualiteBarca.

Il y a quelques jours déjà, Marc-André ter Stegen s’est déjà exprimé sur son avenir et avait déjà assuré qu’il serait toujours un joueur du Barça la saison prochaine : « Les rumeurs ne me concernent pas, je sais que je serai à Barcelone l’année prochaine. Je veux toujours me donner à fond et être sur le terrain, et je ferai tout ce que je peux pour y parvenir à l’avenir et aussi longtemps que je serai performant. À ma connaissance, la saison prochaine, il n’y aura que Iñaki et moi comme gardiens, donc la concurrence se fera entre nous. Si un nouveau joueur arrive, il sera confronté à la même concurrence – c’est le propre du jeu dans un grand club. Nous avons toujours eu des gardiens forts et ambitieux, et c’est normal. Personnellement, je veux toujours être sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. »