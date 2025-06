FC Barcelone Mercato : Ter Stegen tape du poing sur la table et fixe certaines règles

Blessé une grande partie de la saison, la gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, n’a aucune intention de quitter la Catalogne. Et met même un coup de pression.

C’est le sujet du moment au FC Barcelone. Le poste de gardien de but lors du mercato estival. Et bien malin celui qui peut déjà donner le nom du futur portier titulaire la saison prochaine aux yeux d’Hansi Flick.

A cette heure, en effet, ils sont déjà trois au Barça. Inaki Pena, qui pourrait changer d’air, Marc-André ter Stegen, blessé tout au long de la saison et qui ne serait plus assuré de rester au club, et enfin Wojciech Szczesny, dont il se dit qu’il pourrait rester au FC Barcelone et signer un nouveau contrat. Ajoutez à ça, la rumeur consistante de la venue de Joan Garcia (Espagnol Barcelone) et vous tombez sur un éventuel embouteillage et des choix à faire.

Ce qui n’a pas vraiment l’air de troubler ter Stegen qui a effectué une sacrée mise au point ces dernières heures quant à son avenir. Propos retranscrits par Actualités-Barça. « Les rumeurs ne me concernent pas, je sais que je serai à Barcelone l’année prochaine. Je veux toujours me donner à fond et être sur le terrain, et je ferai tout ce que je peux pour y parvenir à l’avenir et aussi longtemps que je serai performant. À ma connaissance, la saison prochaine, il n’y aura que Iñaki et moi comme gardiens, donc la concurrence se fera entre nous. Si un nouveau joueur arrive, il sera confronté à la même concurrence – c’est le propre du jeu dans un grand club. Nous avons toujours eu des gardiens forts et ambitieux, et c’est normal. Personnellement, je veux toujours être sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. »